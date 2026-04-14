Дорожные камеры на платных дорогах смогут фиксировать ещё три вида нарушений
Штрафы за эти нарушения составят от 1000 до 1500 рублей.
До конца 2026 года дорожные камеры на автомобилях аварийных комиссаров, дежурящих на платных автомагистралях М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток», А-113 «ЦКАД» и других, получат расширенный функционал. Если сейчас эти автоматические комплексы в основном фиксируют превышение скорости, то уже очень скоро смогут регистрировать ещё несколько видов нарушений ПДД.
«В этом году расширим возможности – комплексы будут фиксировать остановку на обочине, водителей без ремней и использование телефона за рулём», – приводит слова главы «Автодора» Вячеслава Петушенко информагентство ТАСС.
Напомним, что остановка на автомагистралях разрешена только в специально оборудованных зонах. За остановку на обочине в несанкционированном месте грозит штраф в размере 1000 рублей.
Административное наказание на езду с непристёгнутым ремнём безопасности составляет 1500 рублей. В такую же сумму водителю обойдётся и разговор по телефону без специальной гарнитуры, по громкой связи или по мультимедиа, то есть с мобильным устройством в руке.
Аварийные комиссары — это специальные сотрудники, которые круглосуточно дежурят на платных трассах и помогают водителям в нештатных ситуациях. На сегодняшний день на автомагистралях, находящихся в ведомстве «Автодора», работают 164 экипажа, на каждом автомобиле установлено по четыре комплекса фотовидеофиксации.
