ГИБДД прокомментировала резонансные слухи о проверке телефонов водителей

Ведомство отреагировал на сообщения в соцсетях.

© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Госавтоинспекция Свердловской области опубликовала заявление по следам информации в социальных сетях о специальных проверках автомобилистов в ходе профилактических рейдов.

Во вторник утром, 14 апреля, в Сети появились сообщения о том, что инспектора на Урале проверяют смартфоны водителей на наличие сервисов по обходу блокировок и запрещённых в России соцсетей.

«Распространяемая информация о проведении сотрудниками ДПС проверок мобильных устройств водителей на предмет использования различных сервисов и социальных сетей не соответствует действительности», — сказано в заявлении Госавтоинспекции Свердловской области.

В ГИБДД подчеркнули, что мероприятия по проверке мобильных телефонов автомобилистов не проводятся и не планируются. Ведомство призывает доверять только информации из официальных источников.

