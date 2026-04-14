Geely объявила масштабный отзыв автомобилей в России

Возврату в дилерский центр подлежат машины одной модели.

Около 40 тысяч автомобилей Geely Atlas в России подлежат обязательному визиту в официальный сервисный центр. О массовом отзыве во вторник, 14 апреля, объявило российское подразделение «Джили Моторс».

Причина сервисной кампании — необходимость замены предохранителя парковочного ассистента. Отзыву подлежат 38 913 кроссоверов Atlas, проданных в России с 11 октября 2023-го по 30 сентября 2025-го.

«Отзывная кампания проводится с целью исключения риска некорректной работы парковочных датчиков, которая может привести к их избыточному нагреву и повреждению смежных компонентов автомобиля», — объяснили в Geely.

В ходе сервисной кампании специалисты дилерских центров Geely заменят проблемный предохранитель на другой, рассчитанный на более низкую силу номинального тока – 5А вместо 10А. Это обеспечит защиту парковочных датчиков от перегрева. Все работы будут проведены бесплатно.

