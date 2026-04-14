АвтоВАЗ зарегистрировал новый бренд: название и подробности

В списке товарных знаков российского автогиганта – пополнение.

Российский концерн АвтоВАЗ обзавёлся новым названием, которое в перспективе может получить одна из новинок Lada. Об этом «Рамблер/авто» узнал в ходе мониторинга электронной базы Роспатента.

Ведомство зарегистрировало товарный знак Lada Yashma. Наименование оформлено по двум классам – 12 и 38, что позволит правообладателю продавать под ним как автомобили и запчасти, так и игрушечные модели, конструкторы, машинки на дистанционном управлении.

Заявка на регистрацию Lada Yashma была подана ещё в феврале прошлого года, но одобрение получила только сейчас. Срок действия лицензии рассчитан до февраля 2035-го.

Как скоро название Lada Yashma получит практическое применение, неизвестно. АвтоВАЗ никогда не заявлял о создании модели с таким шильдиком. Возможно, маркетологи компании просто решили «застолбить» понравившееся наименование — так сказать, на будущее.

На сегодняшний день в пуле АвтоВАЗа есть несколько десятков таких перспективных наименований: Lada Fortuna, Retiva, Ursus, Svoboda, Slavia, Ladoga, Intriga, Kvest, Binar, Antiga, XRave, Excite, Quanta и многие другие. Буквально в марте этот список пополнился названиями Tigris и Parus.

Как АвтоВАЗ устранял дефекты до и после ухода Renault: хроника отзывных кампаний Lada за десять лет