Назван топ-10 самых распространённых иномарок в России

Спойлер: в десятке нет ни одного «китайца».

Несмотря на стремительный рост популярности китайских автомобилей в России в последние пару лет, самыми распространёнными иномарками на отечественных дорогах остаются «корейцы», «японцы», «европейцы». Кто из них занимает первую строчку по численности?

По данным «Автостата», иномарки занимают 71% от всего количества легковушек в России – 33,6 млн машин. Ровно треть из них приходится на японские автомобили. В топ-3 самых популярных попали сразу три бренда из Страны восходящего солнца. Лидером стала Toyota, доля которой в парке иномарок составляет 13,4% – это наивысший показатель в рейтинге.

Второе место с долей 8,2% занимает южнокорейская Kia. На третьей строчке ещё один бренд из Кореи — Hyundai, занимающий 8% автопарка иномарок в России.

Топ-10 самых распространенных иномарок в России:

Toyota (Япония) — 13,4%; Kia (Корея) — 8,2%; Hyundai (Корея) — 8%; Nissan (Япония) — 6,7%; Renault (Франция) — 6,7%; Volkswagen (Германия) — 5,5%; Chevrolet (США) — 5%; Ford (США) — 3,9%; Mitsubishi (Япония) — 3,8%; Skoda (Чехия) — 3%.

Китайские иномарки в десятку не попали. Автомобили из Поднебесной занимают 9,9% автопарка зарубежных машин. Это больше, чем представительство американских авто (9,6%) в нашей стране, но меньше в сравнении с корейскими (18,7%), европейскими (27,9%) и японскими легковушками (33,8%).

Составлен рейтинг самых надёжных автомобилей в 2026 году