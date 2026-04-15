«Какие из них красивые?» Госдума забраковала законопроект о продаже госномеров

Авторы проекта закона не уточнили, какой номер можно считать «красивым», а какой — нет.

© Евгений Биятов/РИА Новости

Утверждение закона о продаже «красивых» автомобильных номеров в России поставлено на паузу. Проект, внесённый на рассмотрение в Госдуму, оказался «сырым».

Инициатива, поддержанная президентом Владимиром Путиным, подразумевает продажу номерных знаков с красивым сочетанием букв и цифр через портал Госуслуг. Ожидалось, что уже к лету проект закона пройдёт все три чтения в Госдуме, однако на стадии предварительного рассмотрения документ вернули авторам из партии «Новые люди».

Как рассказал первый зампред комитета ГД по транспорту Павел Федяев, в законопроекте имеется множество неточностей. В том числе нет формулировки о том, какой номер может считать «красивым».

«В случае введения платы нашим избирателям хотелось бы понимать, какие номера попадут в эту категорию. Они же разные бывают: лесенка, обратная лесенка, зеркальные, по буквам, по номерам, одинаковые буквы, одинаковые номера. Какие из них красивые?» – приводит слова Федяева информагентство ТАСС.

Кроме того, в законопроекте был выявлен ряд других неточностей. Так, например, в документе не прописана, как должна рассчитываться стоимость номеров. Нет и пункта о том, что средства от продажи «красивых» номеров должны направляться в федеральный бюджет. Наконец, в проекте отсутствует пояснение о том, что делать с купленным номером при продаже или утилизации автомобиля.

В Госдуме подчеркнули, что инициатива не отклонена окончательно и после доработки будет рассмотрена снова. Изначально сообщалось, что закон о продаже красивых номеров вступит в силу с 1 июля 2026 года. Как повлияют корректировки документа на срок запуска продаж номеров, не сообщается.

Сколько стоят «красивые» автомобильные номера в 2025-ом году и как купить «блатной» регистрационный знак для машины