$75.8589.26

АвтоВАЗ объявил старт приёма предзаказов на автомобили новой марки

Иван Беликов

Уже в ближайшее время новинка появится в дилерской сети Lada.

© АВТОВАЗ

Российский автоконцерн АвтоВАЗ стал на шаг ближе к запуску продаж автомобилей своей новой марки SKM. В среду, 15 апреля, был объявлен приём предзаказов на первую модель линейки — М7, которая представлена в виде грузопассажирского минивэна и цельнометаллического фургона.

Минивэн и фургон SKM М7 оснащаются 2,0-литровым атмосферником мощностью 137 л.с. в связке с 5-ступенчатой «механикой» и задним приводом. Силовой агрегат работает в том числе на бензине АИ-92. Оба автомобиля имеют заднеприводную компоновку с задним мостом на рессорах.

В единую комплектацию SKM М7 включены:

  • кондиционер;
  • передние подушки безопасности;
  • система курсовой устойчивости и антипробуксовки;
  • задние дисковые тормоза;
  • парктроник;
  • камера заднего вида;
  • датчик света;
  • электрорегулировка зеркал;
  • светодиодные ходовые огни;
  • мультируль;
  • наружные зеркала заднего вида с указателями бокового поворота;
  • подогрев передних сидений;
  • обогрев зеркал;
  • мультимедиа и цифровая комбинация приборов;
  • ЭРА-ГЛОНАСС;
  • телематическая система с включённым обслуживанием на 3 года и голосовыми подсказками.

Минивэн также оборудован тремя точками крепления детских удерживающих устройств стандарта ISOFIX и дополнительной точкой крепления сидений стандарта LATCH в третьем ряду, а также системой блокировки замков задних дверей от открывания изнутри. Боковые двери открываются и слева, и справа, что делает удобной посадку пассажиров, а сиденья третьего ряда дополнительно выполнены съемными, что позволяет увеличить полезный объем пространства для грузопассажирской эксплуатации. В состав климатической системы включены два дополнительных отопительных элемента, предназначенных для ускоренного прогрева салона.

Пока SKM М7 будет доступен только в двух цветах кузова – белом и тёмно-синем. В дальнейшем в цветовой гамме минивэна и фургона появится серый металлик.

Выпуск SKM М7 налажен на площадке АО «ВИС-Авто», дочернего предприятия АвтоВАЗа в Тольятти, на котором осуществляется производство бестселлера Lada Granta и внедорожников Niva.

«Первая партия автомобилей уже собрана и в ближайшее время отправится дилерам Lada», — рассказали на АвтоВАЗе.

Приём предзаказов на SKM M7 ведётся на официальном сайте Lada.

