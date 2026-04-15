АвтоВАЗ объявил старт приёма предзаказов на автомобили новой марки
Уже в ближайшее время новинка появится в дилерской сети Lada.
Российский автоконцерн АвтоВАЗ стал на шаг ближе к запуску продаж автомобилей своей новой марки SKM. В среду, 15 апреля, был объявлен приём предзаказов на первую модель линейки — М7, которая представлена в виде грузопассажирского минивэна и цельнометаллического фургона.
Минивэн и фургон SKM М7 оснащаются 2,0-литровым атмосферником мощностью 137 л.с. в связке с 5-ступенчатой «механикой» и задним приводом. Силовой агрегат работает в том числе на бензине АИ-92. Оба автомобиля имеют заднеприводную компоновку с задним мостом на рессорах.
В единую комплектацию SKM М7 включены:
- кондиционер;
- передние подушки безопасности;
- система курсовой устойчивости и антипробуксовки;
- задние дисковые тормоза;
- парктроник;
- камера заднего вида;
- датчик света;
- электрорегулировка зеркал;
- светодиодные ходовые огни;
- мультируль;
- наружные зеркала заднего вида с указателями бокового поворота;
- подогрев передних сидений;
- обогрев зеркал;
- мультимедиа и цифровая комбинация приборов;
- ЭРА-ГЛОНАСС;
- телематическая система с включённым обслуживанием на 3 года и голосовыми подсказками.
Минивэн также оборудован тремя точками крепления детских удерживающих устройств стандарта ISOFIX и дополнительной точкой крепления сидений стандарта LATCH в третьем ряду, а также системой блокировки замков задних дверей от открывания изнутри. Боковые двери открываются и слева, и справа, что делает удобной посадку пассажиров, а сиденья третьего ряда дополнительно выполнены съемными, что позволяет увеличить полезный объем пространства для грузопассажирской эксплуатации. В состав климатической системы включены два дополнительных отопительных элемента, предназначенных для ускоренного прогрева салона.
Пока SKM М7 будет доступен только в двух цветах кузова – белом и тёмно-синем. В дальнейшем в цветовой гамме минивэна и фургона появится серый металлик.
Выпуск SKM М7 налажен на площадке АО «ВИС-Авто», дочернего предприятия АвтоВАЗа в Тольятти, на котором осуществляется производство бестселлера Lada Granta и внедорожников Niva.
«Первая партия автомобилей уже собрана и в ближайшее время отправится дилерам Lada», — рассказали на АвтоВАЗе.
Приём предзаказов на SKM M7 ведётся на официальном сайте Lada.