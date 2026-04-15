КамАЗ нашёл способ избежать перехода на четырёхдневку

Челнинский автогигант продолжит работать в обычном режиме.

© Luiza Kamalova/Shutterstock

Ведущий российский производитель грузовой техники КамАЗ сохранит режим пятидневной рабочей недели в мае, несмотря на падение рынка. Об этом в среду, 15 апреля, рассказала пресс-служба автозавода в Набережных Челнах.

В первом квартале 2026 года продажи грузовых автомобилей в России «просели» на 23% относительно января-марта прошлого года. И ещё в начале апреля стало известно, что в ближайшие месяцы КамАЗ может сократить производственную программу и перейти на сокращённый рабочий график. Но по крайней мере в мае предприятие отработает в обычном режиме

«Ряд успешно реализуемых проектов и заключение новых контрактов на поставку продукции позволили обеспечить полную загрузку производства в мае», — сообщили в пресс-службе челнинского автогиганта.

Как ранее рассказали в КамАЗе, решение о рабочем графике с 1 июня будет принято ближе к концу весны.

