Новый российский автобренд выходит на рынок: названы сроки начала продаж

В представительстве бренда Jeland раскрыли примерную дату запуска продаж.

© АГР Холдинг

Автомобили новой российской марки Jeland появятся в продаже уже в ближайшие месяцы. Об этом рассказали в компании «АГР холдинг», которой принадлежит марка.

«Старт производства и начало продаж автомобилей Jeland запланированы на второй квартал 2026 года», – рассказали в пресс-службе.

Таким образом, продажи автомобили новой марки начнутся в ближайшие 2,5 месяца.

Производство машин Jeland будет налажено на бывшей площадке General Motors в Санкт-Петербурге, которая с 2024 года принадлежит «АГР».

Официальных подробностей по модельной линейке Jeland пока нет. Согласно инсайдерской информации, на предприятии в Шушарах будут собирать три перелицованных кроссовера Jaecoo — J6, J7, J8.

Дилерская сеть Jeland будет насчитывать 175 автоцентров в 95 городах России – от Калининграда до Владивостока.

Новые русские: 8 российских автобрендов, которые появились после санкций