На 440 тысячах автомобилях Honda обнаружена серьёзная проблема с безопасностью

Неисправность может привести к травмам водителя или пассажиров и потере управления автомобилем.

Японский автоконцерн Honda объявил свой самый крупный отзыв за последние полтора года. Возврату в дилерский центр подлежат 440 830 автомобилей, передаёт Reuters.

Причина весьма серьёзная — из-за сбоя в программном обеспечении боковые подушки безопасности могут сработать самопроизвольно. Это может привести к травмам водителя или пассажиров, особенно если они не пристёгнуты. Также внезапный «выстрел» эйрбега чреват потерей управления автомобилем на дороге.

Проблема обнаружена на автомобилях одной модели — минивэнах Odyssey американской версии. В ходе сервисных работ специалисты дилерских центров обновят ПО системы дополнительной безопасности (SRS), отвечающей за активацию подушек безопасности.

Возврат 440 тысяч автомобилей стал для Honda рекордным за последние полтора года. Больше машин «японцы» отозвали только в октябре 2024 года, когда на 720 тысячах машина была обнаружена неисправность топливного насоса.

Как АвтоВАЗ устранял дефекты до и после ухода Renault: хроника отзывных кампаний Lada за десять лет