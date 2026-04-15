Что происходит с ценами на бензин в России: наметился новый тренд

Обнародованы результаты всероссийского мониторинга цен на АЗС с 6 по 13 апреля.

© Shutterstock

Рост цен на бензин на российских заправках (АЗС) идёт на спад третью неделю подряд. Причём подорожание за последние семь дней стало минимальным с начала марта, следует из публикации Росстата.

Если в предыдущие две недели средняя стоимость бензина прибавила на 18 и 12 копеек, то за 6-13 апреля цены выросли всего на 6 копеек. Литр бензина подорожал с 66,85 до 66,91 рубля.

Сильнее всего по стране выросла в цене марка АИ-98 — на 9 копеек. АИ-92 стал дороже на 5 копеек, АИ-98 – на 6 копеек. Дизельное топливо подорожало на 7 копеек.

«Изменение цен на бензин зафиксировано в 45 субъектах, более всего в Чеченской Республике и Республике Крым +0,6%. Снижение цен было зафиксировано в четырёх субъектах, более всего в Республике Алтай и Томской области (-0,3%)», – рассказали в Росстате.

В Москве и Санкт-Петербурге «горючка» за указанный период подорожала на +0,1% и +0,2% соответственно.

Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо с 6 по 13 апреля:

АИ-92: +5 копеек, с 63,31 до 63,36 рубля;

АИ-95: +6 копеек, с 68,73 до 68,79 рубля;

АИ-98 и выше: +9 копеек, с 92,83 до 92,92 рубля;

ДТ: +7 копеек, с 77,87 до 77,94 рубля.

Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала 2026 года:

6-13 апреля: +6 копеек;

30 марта-6 апреля: +12 копеек;

23-30 марта: +18 копеек;

16-23 марта: +24 копейки;

10-16 марта: +16 копеек;

2-10 марта: +9 копеек;

24 февраля – 2 марта: +4 копейки;

16-24 февраля: +17 копеек;

10-16 февраля: +6 копеек;

3-9 февраля: +14 копеек;

27 января-2 февраля: +18 копеек;

20-26 января: 65,47 рубля (без изменений);

13-19 января: +8 копеек;

1-12 января: средняя стоимость за литр — 65,39 рубля.

