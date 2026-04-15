Аналитики назвали сроки нового бума продаж автомобилей в России

Прогнозируется всплеск спроса на новые легковые автомобили в стране. Правда, есть нюанс — не в 2026 году.

© Shatokhina Natalya/news.ru/Global Look Press

Россияне станут активнее покупать новые легковые автомобили в следующие два года. Причём спрос вырастет более чем на 20%, следует из прогноза по рынку.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитику консалтинговой компании Oks Labs, в текущем году роста продаж не ожидается. Дилеры реализуют 1,33 млн машин, то есть ровно столько же, сколько и в 2024-м.

Зато уже в следующем году продажи резко пойдут вверх. Объём реализации вырастет сразу на 14% — до 1,52 млн автомобилей.

Продолжится положительная динамика на рынке и в 2028 году. Продажи новых легковушек вырастут ещё на 8% и достигнут цифры 1,64 млн единиц. Это даже больше, чем в прорывном 2024-м, и вполне сопоставимо с показателями 2021-го, когда в России присутствовали японские, корейские, европейские и американские автобренды.

Согласно прогнозу, ключевыми драйверами роста отечественного авторынка в 2027-м и 2028-м станут дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России и повышение индекса потребительской уверенности.

