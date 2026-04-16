Российские дилеры не могут распродать китайские автомобили

Ноль проданных автомобилей за три месяца.

Автомобили ушедшей из России китайской марки Skywell «зависли» на складах дилеров. Спрос в буквальном смысле нулевой, следует из данных аналитическо-консалтинговой компании АСМ, с которыми ознакомился «Рамблер/авто».

Производитель электромобилей свернул свой бизнес в нашей стране ещё в начале 2025-го. Батарейный кроссовер ET5 и гибридный паркетник HT-i пользовались слабым спросом среди российских автолюбителей: за 2,5 года было продано около 700 машин. Одна из главных причин — высокие цены. Стоимость на обе модели начиналась от 4 млн рублей.

После ухода Skywell у российских дилеров остались десятки машин. И если по ходу прошлого года они продавали хотя бы по пять авто в месяц, как в октябре и декабре, то в 2026-м спрос сошёл на нет.

В январе-марте россияне не купили ни одной машины Skywell. Хотя в продаже они остаются, причём в большом количестве. Судя по сведениям на официальном сайте, в наличии имеется около 35 экземпляров 2022 и 2023 годов выпуска. Не помогают даже скидки: авто предлагаются по цене, которая вдвое меньше изначальной - от 1,8 до 2,5 млн рублей.

За весь прошлый год дилеры Skywell в России распродали 30 машин ET5 и HT-i. Для сравнения, в 2024-м объём реализации составил 210 единиц.

