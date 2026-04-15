Названы регионы России с наименьшей долей отказов по автокредитам

Автомобилистам в этих субъектах РФ проще всего получить автокредит.

Москва и Санкт-Петербург попали в топ-10 регионов России с самой низкой долей отказов по автокредитам. Об этом рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) при подведении итогов марта.

Средняя доля отказов банков покупателям автомобилей составила 78,3%, снизившись на 6,8% относительно марта 2025 года. Меньше всего отказов в автокредитовании зафиксировано в Чувашии (69,1%), Вологодской (70%) и Воронежской (71,7%) областях.

Москва заняла восьмую строчку в рейтинге с показателем 74,5%. Санкт-Петербург расположился на четыре позиции выше — 72,1%.

Топ-15 регионов России с самой низкой долей отказов по автокредитам в марте 2026 года:

Республика Чувашия — 69,1% (–7,8% по сравнению с мартом прошлого года); Вологодская область — 70% (–12,5%); Воронежская область — 71,7% (–11,4%); Санкт-Петербург — 72,1% (–11,2%); Республика Татарстан — 72,2% (–8,5%); Удмуртская Республика — 72,8% (–5,6%); Нижегородская область — 73,8% (–8,0%); Москва — 74,5% (–10,6%); Тульская область — 75,2% (–9,4%); Пермский край — 75,9% (–6,0%); Ленинградская область — 76,2% (–8,2%); Волгоградская область — 76,7% (–6,2%); Челябинская область — 76,8% (–6,7%); Свердловская область — 77,6% (–7,6%); Самарская область — 77,6% (–3,2%).

Наибольшая доля отказов по автокредитам зафиксирована в Иркутской области (87,4%), Алтайском (85,7%) и Красноярском (85,5%) краях, в Кемеровской (83,2%) и Новосибирской (82,9%) областях.

