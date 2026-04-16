Китайские шины могут подорожать на треть

Российские производители покрышек встревожены агрессивным импортом из Китая.

© KirillViktorovich/Shutterstock

Крупные российские производители шин «Кордиант», «Кама», Ikon Tyres и «Белшина» обратились в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с просьбой ввести заградительные пошлины на импортную продукцию. Повод — резко выросшие поставки из-за границы, сообщает «Коммерсантъ».

Недовольство российских шинников прежде всего связано с чрезмерной активностью «китайцев», которые за последние годы заняли треть всего рынка шин в России и увеличили продажи в 3,3 раза. При этом производство покрышек в стране только в прошлом году упало на 20%, а загрузка предприятий сократилась до 51%, что не в последнюю очередь связано с давлением китайского импорта.

«Возросший импорт наносит ярко выраженный ущерб шинной отрасли России и ЕАЭС», — говорит гендиректор холдинга «Кордиант» Дмитрия Горбачева.

Источники в отечественных шинных компаниях признают, что соперничать с «китайцами» невозможно. Производители в КНР пользуются господдержкой и при выпуске, и при импорте, что позволяет им намеренно занижать цены на свою продукцию для устранения конкурентов и захвата рынка.

Таким образом, российские производители обратились в Евразийскую экономическую комиссию с требованием провести расследование в отношении поставок из других стран. Если по итогам расследования будет выявлено нарушение действующих норм, то для защиты рынка на все зарубежные покрышки могут быть введены пошлины в размере 30% от стоимости. Ожидается, что решение будет принято осенью текущего года.

«Введение меры, способствующей созданию условий для добросовестной конкуренции и выравниванию рыночных условий, в перспективе стабилизирует рынок и не приведет к удорожанию продукции», — отметил собеседник «Коммерсанта».

