Продажи китайских б/у автомобилей в России установили рекорд
Это не предел: в середине 2026 года ожидается новый рекорд.
Россияне скупили рекордное количество китайских автомобилей с пробегом в начале 2026 года. Спрос на подержанные Chery, Haval, Geely и другие «бэушки» производства КНР взлетел на треть, сообщает ТАСС.
С января по март было перепродано 79,4 тысяч «китайцев» с пробегом. Это не просто на 35% больше, чем в первом квартале прошлого года, но и новый рекорд российской вторички. Никогда прежде подержанные машины китайских марок не пользовались таким спросом в России.
Причём это не предел. Аналитики ожидают, что во втором квартале продажи китайских авто с пробегом вырастут до 90 тысяч штук.
Доля «китайцев» на российском рынке автомобилей с пробегом с начала года выросла с 4,6% до 6%.
Топ-10 самых продаваемых китайских авто на российской вторичке в марте 2026 года
- Chery Tiggo 7 — 4930 штук (+41%);
- Haval Jolion — 4855 (+62%);
- Chery Tiggo 4 — 3617 (+60%);
- Geely Coolray — 3046 (+39%);
- Geely Monjaro — 2567 (+65%);
- Great Wall Hover — 2158 (+14%);
- Omoda C5 — 1959 (+45%);
- Haval F7 — 1954 (+18%);
- Geely Emgrand — 1827 (+37%);
- Chery Tiggo (T11) — 1783 (+4%).
В марочном рейтинге лидирует Chery — 16 301 авто, прирост составил 22%. На втором месте Geely с результатом 14 496 автомобилей и динамикой +26%. Замыкает тройку Haval — 12 282 единицы, рост на 44%. Далее следуют Changan (4 808 ед., +43%) и Lifan (4 061 ед., -8%).
