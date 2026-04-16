ГИБДД предупредила водителей о штрафе за позднюю смену шин

Автомобилистам напомнили, что по закону запрещено ездить летом на зимних шинах, а зимой – на летних.

Замена зимних шин на летние и обратно — процесс, растянутый во времени и зависящий от региона и средней температуры. Однако закон очерчивает крайние сроки, за нарушение которых автомобилисту грозит штраф, напомнили в Госавтоинспекции.

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза и постановлению правительства РФ, на зимнюю резину нужно переходить не позднее 1 декабря, на летнюю – к 1 июня. Другими словами, нельзя ездить зимой на летних шинах, а летом – на зимних.

«За это нарушение административным кодексом предусмотрено предупреждение либо штраф 500 рублей», — говорится в сообщении в официальном Телеграм-канале ведомства.

При этом в ГИБДД подчеркнули, что с водителем будет прежде всего проведена разъяснительная беседа о необходимости сезонной «переобувки», и дело ограничится предупреждением. Главное – донести до автомобилиста, что опасно ездить на неподходящих шинах.

«Несвоевременная замена шин напрямую влияет на управляемость транспортного средства и увеличивает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий», — объяснили в Госавтоинспекции.

