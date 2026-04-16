В Россию привезут китайского конкурента Aurus

Раскрыты сроки старта продаж люкс-седана Hongqi Guoya в России.

В ближайшие месяцы в России стартуют продажи люксового седана Hongqi Guoya. Об этом в четверг, 16 апреля, объявила пресс-служба российского подразделения китайского концерна.

Представительский автомобиль, в Китае известный как L1, имеет внушительные габариты: длина — 5353 мм, ширина — 1998 мм при колёсной базе 3260 мм. Параметры вполне сопоставимые с российским люксовым седаном Aurus Senat (5630/2020/3300 мм), с которым Guoya предстоит конкурировать на российском рынке.

Как мы рассказывали ещё в начале года, по дизайну Hongqi Guoya похож на своих европейских конкурентов из Rolls-Royce и Maybach. Среди ключевых особенностей экстерьера — массивная решётка радиатора с 16 вертикальными хромированными ламелями, полуовальные фары, вертикальные прямоугольные фонари, высокая линия крыши, плавный нисходящий контур крышки багажника, рисунок колёсных дисков, напоминающий лопасти турбины.

В интерьере используются редкие сорта натурального дерева и кожа Nappa. Сиденья заднего ряда уровня получили функции многоточечного массажа, вентиляции и индивидуальные настройки наклона спинок. В дополнение к многослойному остеклению имеется интеллектуальная система активного шумоподавления, что обеспечивает полную тишину в салоне.

«Автомобиль ориентирован на владельцев крупного бизнеса и первых лиц, для которых автомобиль является инструментом для работы и продолжением их статуса», — рассказали в Hongqi Russia о целевой аудитории своей роскошной новинки.

Официально это пока не объявлено, но ожидается, что Hongqi Guoya для российского рынка будет оснащаться 3,0-литровым битурбированным V6 мощностью 389 л.с. в связке с 8-скоростным классическим «автоматом».

Продажи Hongqi Guoya стартуют в первом полугодии 2026 года. Стоимость и подробности о комплектациях будут объявлены ближе к появлению новинки в автосалонах.

Guoya станет юбилейной, десятой моделью в российской линейке Hongqi. На сегодняшний день в модельной гамме представлены кроссоверы HS3, HS5, HS7 и E-HS9, седаны H5 и H9, лифтбек H6 и минивэн HQ9.

