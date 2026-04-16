Показаны изображения первого автомобиля новой российской марки Jeland

Бывший автозавод General Motors в Санкт-Петербурге, ныне именуемый «АГР», приступил к финальной стадии подготовки к возобновлению выпуска автомобилей. С конвейера обновлённой площадки сошёл первый автомобиль новой российской марки Jeland, сообщила пресс-служба предприятия в четверг, 16 апреля.

Первой выпущенной машиной стал компактный кроссовер Jeland J6. В представительстве завода это не афишируют, но по внешнему виду машины на фото и названию понятно, что модель представляет лицензионную копию китайского Jaecoo J6, вышедшего на российский рынок в марте этого года.

Производственный цикл сборки Jeland на заводе в Шушарах включает установку элементов интерьера и остекления, монтаж топливной системы, подвески и силового агрегата, программирование электронных систем и заправку технологическими жидкостями. Все эти стадии работ и были проверены при сборке пробного образца Jeland J6.

«Сборка первого тестового автомобиля Jeland J6 подтверждает завершение формирования ключевых технологических процессов на предприятии. В настоящее время продолжается доналадка оборудования и отработка производственных режимов», — рассказали в пресс-службе «АГР».

Запуск серийного производства автомобилей Jeland состоится в течение второго квартала 2026 года, то есть до конца июня.

