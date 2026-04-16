Cybertruck по-русски: в вопросе об уникальности автомобиля «Руссо-Балт» поставлена точка

Роспатент рассмотрел заявку на оформление прав на дизайн электрофургона «Руссо-Балт» Ф200.

Возрождённый бренд «Руссо-Балт» оформил права на дизайн своего автомобиля Ф200, удивительного похожего на американский Tesla Cybertruck. Об этом новые собственники марки рассказали в своём Телеграм-канале.

Новым владельцем марки, под которой в начале XX века был выпущен первый серийный отечественный автомобиль, является некая компания из Перми, название которое держится в секрете. Первой моделью в новой истории «Руссо-Балт» станет электрический фургон.

Согласно заявленным характеристикам, машина будет оснащаться 200-сильным электромотором. Тяговая батарея ёмкостью 115 кВт·ч позволит проезжать 400 км на одном заряде. Однако главная особенность «Руссо-Балт» Ф200 – внешний облик.

Кузов электрофургона имеет угловатые формы, фары в виде узкой LED-полосы, «металлический» оттенок и цельнометаллическую конструкцию – всё как на Tesla Cybertruck. Тем не менее в ходе экспертизы Роспатент не нашёл факта копирования и выдал «Руссо-Балту» патент, свидетельствующий об оригинальности дизайна машины.

«Роспатент подтвердил полную мировую уникальность нашего проекта», — прокомментировали в «Руссо-Балте».

Планов по массовому производству электрофургона у собственников бренда нет. Автомобиль будет выпускаться только под заказ. Приём заявок был открыт ещё в январе, первые поставки заказчикам запланированы на начало 2027 года.

