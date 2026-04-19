Рекордное подорожание бензина, фейк о проверках ГАИ и конкурент Aurus. Главное за неделю

Официальное заявление Госавтоинспекции по поводу слухов о проверках смартфонов автомобилистов, провал законопроекта о продаже «красивых» номеров, загадочный товарный знак АвтоВАЗа, крупные штрафы, не связанные с нарушением ПДД, передел российского рынка шин — эти и другие события в подборке автоновостей за прошедшую неделю.

© Hongqi

ГИБДД прокомментировала резонансные слухи о проверке телефонов водителей на наличие VPN

В социальных сетях появилась информация, что инспекторы ДПС в Свердловской области будто бы проверяют смартфоны автомобилистов на наличие сервисов для обхода блокировок и запрещённых соцсетей. Госавтоинспекция оперативно выступила с официальным заявлением. Подробности — в материале.

© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Составлен рейтинг самых надёжных автомобилей в 2026 году

Опубликован ежегодный мировой рейтинг самых беспроблемных машин. Первые строчки привычно удерживают японцы, но в топ-10 есть и любопытные неожиданности. Так, один из лидеров прошлого года провалился и откатился далеко назад. Полный список с баллами для каждой марки — по ссылке.

В Россию привезут китайского конкурента Aurus

На российском рынке появится новый конкурент отечественного люксового седана Aurus Senat. Новинка, которую в Китае называют автомобилем для «владельцев крупного бизнеса и первых лиц», поступит в продажу в России уже в ближайшие месяцы. Стоимость пока неизвестна, но подробности о технической части и оснащении салона уже раскрыты.

© Hongqi

АвтоВАЗ зарегистрировал новый бренд

В патентном ведомстве появилось новое загадочное название от АвтоВАЗа — Lada Yashma. Предназначено ли это наименование для будущей новинки тольяттинского концерна или оно лишь пополнит список резервных шильдиков, которые лежат без дела уже много лет? К сожалению, сказать невозможно.

Показаны изображения первого автомобиля новой российской марки Jeland

Российский проект Jeland обрастает всё новыми подробностями. Сначала на этой неделе стала известна дата запуска продаж автомобилей новой отечественной марки. А затем были представлены и первые фотографии машины с индексом J6, сошедшей с конвейера автозавода «АГР» в Санкт-Петербурге.

© АГР Холдинг

Казахстан повышает утильсбор на российские автомобили

Вопрос об ужесточении утилизационного сбора на российские автомобили в Казахстане — дело решённое. Соответствующий приказ уже подписан и находится на регистрации в государственных реестрах. Какие модели и марки из России попадут под повышенный в десятки раз «утиль» и как это скажется на ценах — рассказали в Министерстве промышленности и строительства Республики.

Geely объявила масштабный отзыв

Российское подразделение Geely запускает масштабную сервисную кампанию. Визиту в дилерский центр подлежат почти 40 тысяч популярных кроссоверов Atlas. В чём дело, какую деталь потребуется заменить в сервисе и как владельцам узнать, подпадает ли их авто под отзыв? Ответы на эти вопросы — в нашей публикации.

© Geely

Назван топ-10 самых распространённых иномарок в России

Вопреки буму продаж китайских автомобилей, по численности на российских дорогах по-прежнему доминируют другие иномарки. Причём «китайцев» в первой десятке пока нет вообще. Кто занимает первую строчку и представительство какой страны в топ-10 иномарок в России самое большое? Подробности и полный список — по ссылке.

Китайские шины могут подорожать на треть

Российские производители шин бьют тревогу из-за наплыва дешёвой продукции из Китая на отечественный рынок и требуют введения защитных мер. Есть вероятность, что уже к осени на покрышки из КНР будут введены ввозные пошлины в размере 30% от их стоимости. Как это скажется на потребительских ценах — можно узнать в публикации из новостной ленты «Рамблер/авто».

© KirillViktorovich/Shutterstock

Россиянам рассказали о двукратном росте цен на бензин

Подорожание бензина на российских заправках замедляется третью неделю подряд. Динамика обнадёживающая, но общая картина неутешительная. За январь-март топливо подорожало на 3%, что значительно больше показателей в предыдущие два года. Когда вообще в последний раз бензин дешевел в первом квартале? Мы нашли ответ на данный вопрос.

Госдума забраковала законопроект о продаже автономеров

Законопроект о продаже «красивых» госномеров через Госуслуги вернули на доработку. Документ признали «сырым» из-за отсутствия чётких критериев: в нём не прописано даже, что именно считать «красивым» номером. Какие ещё претензии к проекту возникли у Госдумы и значит ли это, что легализация продаж автономеров в России отменяется? Рассказываем в заметке.

© Евгений Биятов/РИА Новости

Водителей в России предупредили о неожиданном штрафе

Выброшенный из окна автомобиля окурок может обернуться серьёзными расходами, предупредили российских автомобилистов на этой неделе. За подобное действие предусмотрены штрафы от 10 000 до 50 000 рублей. Кто и как может зафиксировать это нарушение и по какой статье предусмотрено административное наказание — читайте здесь.

Также на прошедшей неделе мы рассказали об обновлённом Haval F7x и старте приёма предзаказов на автомобили новой марки SKM от АвтоВАЗа, о крупном отзыве Honda и рекорде продаж подержанных «китайцев». Кроме того, стали известны первые итоги продаж новых «Москвичей», а возрождённый «Руссо-Балт» запатентовал дизайн своего футуристичного электрофургона, похожего на Tesla Cybertruck.