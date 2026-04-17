В России стало больше автосалонов: «китайцы» лидирует по числу новых шоурумов

© Evolute

С начала 2026 года количество автосалонов в России выросло на 3% и достигло 4,2 тысячи штук. Такой рост примечателен на фоне сокращения дилерской сети на 85 шоурумов по итогам прошлого года — до 4,07 тысячи, и этому есть одно объяснение.

Как рассказал «Коммерсантъ», открытие новых автосалонов подстегнули суббренды крупных китайских производителей, а также собирающиеся в России и Белоруссии марки.

«Во многом речь идёт не о появлении принципиально новых шоурумов, а о расширении дилерских контрактов за счёт выхода на рынок новых брендов и суббрендов, прежде всего со стороны китайских производителей», — подчеркнули в издании.

Как раз лидером по числу открытых точек продаж стал китайский Deepal, суббренд Changan, дебютировавший на российском рынке в начале текущего года, — 65 автоцентров. На втором месте идёт российская марка Evolute, дилерская сеть которой выросла на 17 автосалонов. Третье место занял белорусский бренд Aviot, который появился в России год назад, — 14 новых шоурумов.

Количество китайских автосалонов в России по сравнению с концом прошлого года выросло с 2,6 до 2,7 тысяч штук, то есть на 3,8%.

