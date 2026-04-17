Объявлена цена нового KGM Rexton в России. Спойлер: дорого

Корейская компания KGM (экс-SsangYong) объявила о запуске продаж в России обновлённой версии своего полноразмерного внедорожника Rexton. Раскрыты стоимость и особенности новинки.

Рамный внедорожник дебютировал на российском рынке ещё в марте 2025 года. Однако до сих пор автомобиль был доступен только с 5-местным салоном. Новая версия Rexton – 7-местная. Внедорожник получил третий ряд с двумя сиденьями с трёхточечными ремнями безопасности, подголовниками, кондиционером с отдельными воздуховодами.

Специально для нового Rexton запущена комплектация «Экстра 4x4», которая, кроме наличия третьего ряда сидений, отличается от «Оптимум 4х4» и «Премьер 4х4» следующим:

Обивка сидений натуральной кожей с перфорацией и замшей;

Солнцезащитные шторки в задних дверях;

Люк в крыше;

Функция памяти настроек водительского сиденья и боковых зеркал;

Импульсные стеклоподъёмники задних окон;

Легкосплавные 20-дюймовые колёсные диски с напылением;

Боковые пороги.

Технически 7-местный KGM Rexton полностью соответствует менее вместительной версии. Под капотом — рядная бензиновая «турбочетвёрка», выдающая 250 л.с. и 350 Н·м крутящего момента. Работает этот двигатель в связке с 6-ступенчатым классическим гидроавтоматом и полным приводом с подключаемой понижающей передачей (part-time 4WD).

Стоимость 7-местного KGM Rexton — 6 495 000 рублей. Этот автомобиль является самым дорогим не только в линейке флагманского внедорожника, но и во всем российском модельном ряду корейской марки. Помимо Rexton, в России доступны кроссоверы Tivoli, Corando и Torres.

