Как выбрать гибридный автомобиль: 5 советов от экспертов СберАвто

Гибридное авто может оказаться весьма выгодным приобретением, если подойти к его выбору вдумчиво.

Интерес к гибридным автомобилям в России стремительно растёт. По данным исследования Rambler&Co, экосистемы Сбера для автолюбителей и Navio, 22% россиян рассматривают вариант с покупкой такого авто.

Однако сама по себе гибридная технология – не универсальное решение. Выбор конкретного типа напрямую зависит от сценария использования. Эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи автомобилей (входит в экосистему Сбера для автолюбителей) объяснили, как подобрать подходящий гибрид.

Бюджет

Гибриды дороже бензиновых автомобилей, но выгоднее при эксплуатации. При ограниченном бюджете оптимальный вариант — классический гибрид (HEV): его батарея заряжается только во время движения за счёт рекуперации энергии и не требует зарядной инфраструктуры.

Подключаемые гибриды (PHEV) стоят дороже, но оснащаются более ёмкой батареей, которую можно заряжать от розетки. Это позволяет использовать электрический режим на длинных дистанциях и снижает расход топлива при регулярной зарядке.

Последовательные гибриды (EREV) относятся к наиболее дорогому сегменту из-за батареи большой ёмкости и продвинутых систем управления энергией.

Езда в электрическом режиме

Гибриды отличаются по степени использования электродвигателя:

Классические гибриды (HEV) : не требуют зарядки и подходят для повседневной эксплуатации;

: не требуют зарядки и подходят для повседневной эксплуатации; Подключаемые гибриды (PHEV) : позволяют проезжать десятки километров на электричестве, но требуют регулярной подзарядки.

: позволяют проезжать десятки километров на электричестве, но требуют регулярной подзарядки. Последовательные гибриды (EREV): дают опыт, близкий к электромобилю, при этом не зависят от инфраструктуры и подходят для смешанных маршрутов.

По наблюдениям экспертов СберАвто, большинство пользователей на старте выбирают классический гибрид (HEV) как наиболее понятный и сбалансированный вариант. Подключаемый (PHEV) и последовательный (EREV) чаще рассматривают автолюбители, которым важно преимущество езды на электрической тяге.

Город или загородная трасса?

Гибриды наиболее эффективны в городе, где система активно использует рекуперацию энергии при торможении и чаще переходит на электротягу, что позволяет заметно экономить бензин. На трассе преимущество полуэлектрических двигателей над обычными проявляется иначе: автомобиль едет плавнее, нагрузка на ДВС ниже, что обеспечивает компромисс между экономичностью топлива и универсальности силовой установки.

Доступ к зарядке

Зарядка — главный вопрос для будущего владельца гибридного авто. Если есть возможность регулярно заряжать батарею, подключаемый гибрид позволит существенно сэкономить на заправке. Без доступа к розетке PHEV превращается в обычный гибрид, но с лишней массой и более высокой ценой, поэтому в такой ситуации лучше выбрать классический HEV.

Альтернативой могут стать последовательные гибриды (EREV): они не требуют обязательной регулярной зарядки, что делает их более гибким решением при ограниченном доступе к инфраструктуре.

Важный момент при покупке гибрида с пробегом

При покупке подержанного гибрида ключевое значение имеет состояние батареи, оценить которое самостоятельно сложно. Эксперты рекомендуют обратить внимание на историю обслуживания и провести диагностику.

Среди самых надёжных по части ресурса аккумуляторов эксперты называют Toyota Prius, Corolla Hybrid, RAV4 Hybrid. У новых брендов, таких как Li Auto и Voyah, ёмкость батарей значительно выше, что позволяет проезжать до 220 км на электротяге. Однако эти модели появились недавно, и статистики по долгосрочной деградации их батарей пока нет.

