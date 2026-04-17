Россияне бросились скупать корейские авто: продажи взлетели на 78%

Названы самые востребованные южнокорейские марки и модели.

Корейские автобренды покинули российский рынок в 2022 году и возвращаться в страну в обозримой перспективе не собираются. Исключение составляет лишь одна марка. Тем удивительнее, что продажи корейских авто в России в первом квартале взлетели более чем в полтора раза.

Как подсчитало аналитическое агентство «Автостат», в январе-марте россияне купили 4186 новых легковых машин корейских марок. Это на 78% больше, чем в первом квартале 2025 года. При этом продаж «корейцев» на российском рынке выросла с 1 до 1,6%.

Около трети всех продаж пришлось на три модели – компактные кроссоверы Kia Seltos, Hyundai Tucson и лифтбек Hyundai Elantra.

Топ-3 самых востребованных корейских авто в России в январе-марте 2026 года:

Kia Seltos — 971 штук; Hyundai Tucson — 543; Hyundai Elantra — 300.

В марочном рейтинге лидирует Kia с результатом 2035 проданных автомобилей (+90% относительно января-марта 2025-го). За ней следует Hyundai, чьи продажи составили 1430 единиц (+17,3%). Третью строчку занимает KGM, единственная корейская марка, официально представленная на российском рынке — 624 единиц.

Таким образом, 85% проданных корейских автомобилей в начале 2026 года были завезены в Россию по параллельному импорту. Везут эти автомобили в основном со сборочных заводов корейских концернов в Китае и Казахстане.

Объявлена цена нового KGM Rexton в России. Спойлер: дорого