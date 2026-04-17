Стал известен первый покупатель нового автомобиля Volga

Официальные продажи кроссовера Volga K50 пока не начались.

Первый автомобиль возрождённой марки Volga нашёл владельца ещё до официального старта продаж. Собственником кроссовера K50 стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, об этом сам чиновник рассказал в своём Телеграм-канале.

Презентация Volga K50 состоялась в середине марта, но в автосалонах машина появится не раньше лета. Примечательно, что пока даже не объявлен старт серийного производства. Сборка будет налажена на Горьковском автозаводе (ГАЗ) в Нижнем Новгороде.

«Приобрёл машину перед официальным стартом продаж, чтобы оценить её характеристики и дать рекомендации для дальнейшей локализации», — написал Никитин, дополнив пост фотографиями автомобиля чёрного цвета.

Volga K50 — «клон» популярного в России «китайца» Geely Monjaro. SUV оснащается 2,0-литровой турбочетвёркой мощностью 238 л.с. За переключение передач отвечает 8-ступенчатый «автомат», привод — полный.

«Я уже водил автомобиль — он прекрасен: просторный, комфортный, динамичный, много удобных современных функций, электронных ассистентов, получил удовольствие за рулём. Уверен, машина будет востребована у потребителей, а проект ожидает большое будущее», — поделился губернатор впечатлениями.

Стоимость Volga K50 будет объявлена ближе к началу продаж. Оригинал — Geely Monjaro — стоит от 4 599 990 рублей.

Новому автомобилю Volga предрекли большую популярность