Выплаты по ОСАГО вырастут до 2 млн рублей: правительство России одобрило законопроект

Новый лимит страховых выплат должен вступить в силу с 1 марта 2027 года.

Правительство России поддерживает законопроект об изменении лимита выплат по обязательному полису автострахования ОСАГО. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Предложено увеличить в четыре раза компенсационную выплату за вред здоровью и жизни — с 500 тысяч до 2 млн рублей. При этом максимальная страховая сумма на ремонт автомобиля, пострадавшего в ДТП, в обозримом будущем останется на нынешнем уровне — 400 тысяч рублей.

«Концепция законопроекта, направленная на повышение страховой защиты потерпевших в рамках ОСАГО, поддерживается», — говорится в отзыве Кабмина.

Единственное «но» со стороны правительства — срок вступления закона в силу. Кабмин предлагает перенести эту дату на 1 марта 2027 года, тогда как страховщики рассчитывали на поправки уже в этом году.

Как рассказал автор законодательной инициативы, глава парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, возможно, уже в мае законопроект пройдёт все три чтения в Госдуме. После этого документ будет направлен на утверждение в Совет Федерации и передан на подпись президенту России Владимиру Путину.

