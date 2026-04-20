Водителей каршеринга будут пускать за руль только после теста

Сервисы аренды автомобилей в Москве начали проверять реакцию пользователей перед поездкой.

© Максим Блинов/РИА Новости

Безопасность поездок на каршеринге в Москве вышла на новый уровень. Все операторы внедрили технологию проверки скорости реакции водителей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Перед началом поездки система может предложить пользователю пройти короткий когнитивный тест, если заказ оформляется в часы, когда внимание автомобилистов снижается: поздним вечером, ночью или ранним утром.

Чтобы открыть автомобиль, приложение предложит выполнить несколько простых заданий на скорость реакции и внимательность:

Расставить появляющиеся цифры от 1 до 9;

Найти автомобили каршеринга среди других изображений на карточках;

Пройти проверку на точность и скорость кликов.

Задания занимают около 15 секунд. Если тест не пройдён, арендовать автомобиль не удастся: приложение отправит уведомление о замедленной реакции и порекомендует отказаться от поездки.

Главная цель нововведения — повышение безопасности на дорогах и напоминание водителям о важности концентрации за рулём.

«Это важный шаг к снижению аварийности и формированию более ответственного поведения участников дорожного движения», — подчеркнул Ликсутов.

Как пользоваться каршерингом, и сколько сейчас стоит взять машину в каршеринг: стоимость почасовой аренды автомобиля в Москве и других регионах России