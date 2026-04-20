Российских автовладельцев предупредили о подорожании ОСАГО на 10%

Страховщики выступили с заявлением после решения правительства России.

© Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Российским автомобилистам придётся больше платить за полис обязательного страхования ОСАГО. Об этом предупредил Российский союз автостраховщиков (РСА) в связи с грядущими изменениями.

Утром в понедельник, 20 апреля, стало известно, что правительство России поддержало законопроект о повышении максимального размера выплаты по жизни и здоровью. Уже весной следующего года лимит страховой суммы вырастет с текущих 500 тысяч рублей до 2 миллионов рублей. Это автоматически приведёт к индексации тарифов.

«По предварительным оценкам РСА, рост средней премии может составить около 10%. Необходимые расчёты должен будет произвести Банк России и соответствующим образом изменить страховые тарифы», — говорится в сообщении РСА, поступившем в редакцию «Рамблер/Авто».

Средняя стоимость ОСАГО в первом квартале текущего года составила 7214 рублей, что на 3,8% выше показателя января-марта 2025 года.

