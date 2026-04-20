Geely Coolray возвращается в Россию: полный список обновлений кроссовера
Раскрыты первые подробности о новой версии Coolray.
Популярный кроссовер Geely Coolray вернётся на российский рынок. Об этом в понедельник, 20 апреля, объявила пресс-служба российского офиса «Джили Моторс».
Автомобиль исчез из шоурумов в России в ноябре прошлого года. И как тогда предполагалось, модель окончательно убрали из продажи. Но уже в ближайшее время в отечественных автосалонах появится новый Coolray. Паркетник получил обновлённые экстерьер и интерьер:
- увеличенная в размерах радиаторная решётка с волнообразным узором;
- обновлённый задний бампер с диффузором;
- увеличенный задний спойлер;
- чёрные 18-дюймовые диски с красными суппортами;
- уменьшенная 8,8-дюймовая цифровая приборная панель (было 10,25 дюйма) и 14,6-дюймовая медиасистема (вместо 12,5);
- комплекс электронных систем помощи водителю (ADAS) второго уровня: интеллектуальный круиз-контроль, система удержания в полосе, помощь при выезде задним ходом и предупреждение при открывании дверей;
- полный пакет «зимних» опций, в том числе обогрев всего лобового стекла.
В техническом плане никаких изменений по сравнению с дорестайлинговой моделью. Новый Coolray оснащается всё тем же 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л. с. (270 Н⋅м) в связке с 7-скоростным «роботом». Привод, как и раньше, — только передний.
О комплектациях, стоимости и дате запуска продаж обновлённого Geely Coolray будет объявлено отдельно.
Возвращение Rexton, суббренд АвтоВАЗа и намёк на новый Skyline: автоновинки недели