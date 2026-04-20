Geely Coolray возвращается в Россию: полный список обновлений кроссовера

Раскрыты первые подробности о новой версии Coolray.

Популярный кроссовер Geely Coolray вернётся на российский рынок. Об этом в понедельник, 20 апреля, объявила пресс-служба российского офиса «Джили Моторс».

Автомобиль исчез из шоурумов в России в ноябре прошлого года. И как тогда предполагалось, модель окончательно убрали из продажи. Но уже в ближайшее время в отечественных автосалонах появится новый Coolray. Паркетник получил обновлённые экстерьер и интерьер:

увеличенная в размерах радиаторная решётка с волнообразным узором;

обновлённый задний бампер с диффузором;

увеличенный задний спойлер;

чёрные 18-дюймовые диски с красными суппортами;

уменьшенная 8,8-дюймовая цифровая приборная панель (было 10,25 дюйма) и 14,6-дюймовая медиасистема (вместо 12,5);

комплекс электронных систем помощи водителю (ADAS) второго уровня: интеллектуальный круиз-контроль, система удержания в полосе, помощь при выезде задним ходом и предупреждение при открывании дверей;

полный пакет «зимних» опций, в том числе обогрев всего лобового стекла.

В техническом плане никаких изменений по сравнению с дорестайлинговой моделью. Новый Coolray оснащается всё тем же 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л. с. (270 Н⋅м) в связке с 7-скоростным «роботом». Привод, как и раньше, — только передний.

О комплектациях, стоимости и дате запуска продаж обновлённого Geely Coolray будет объявлено отдельно.

Возвращение Rexton, суббренд АвтоВАЗа и намёк на новый Skyline: автоновинки недели