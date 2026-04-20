2ГИС начал показывать онлайн сигналы светофоров в Санкт-Петербурге

Петербург — это третий город, где 2ГИС показывает онлайн-сигналы светофоров.

2ГИС первым в России начал отображать таймеры и цвета светофоров прямо в навигаторе. Сначала функция появилась в Москве (апрель 2025-го) и Новосибирске (декабрь 2025-го), а теперь к ним присоединился и Санкт-Петербург.

Чтобы увидеть сигнал ближайшего светофора, достаточно построить автомобильный маршрут и начать движение. Навигатор отобразит цвет ближайшего светофора на пути следования.

Функция уже доступна в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском и Центральном районах. В ближайшее время в навигаторе будут отображаться сигналы всех умных светофоров города. Навигатор показывает именно тот сигнал, который актуален для текущего маршрута пользователя. Это исключает путаницу и делает поездки безопаснее. Онлайн-сигналы помогают дополнительно ориентироваться на дороге — например, при подъезде к перекрёсткам — в случаях, когда светофор может быть не виден, например, из-за потока машин или стоящего автобуса.

«Дублирование сигналов светофоров в навигаторе даёт водителю больше возможностей контролировать ситуацию на дороге и делает поездки предсказуемее, — говорит Сергей Кириллов, руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС. — Запуск в Петербурге — важный шаг развития проекта: функция уже работает в ряде центральных районов, уже скоро подключим все интеллектуальные светофоры в городе. Мы продолжаем расширять покрытие и готовим подключения в других регионах России».

В дальнейшем можно будет видеть сигнал светофора даже на заблокированном смартфоне — через Live Activity и Dynamic Island на устройствах Apple. Информация о состоянии светофора будет отображаться в момент остановки, медленного движения или при переходе в другие приложения и автоматически скрываться, как только пользователь начинает движение. При этом функцию отображения сигналов светофора можно будет включать и выключать в настройках навигатора.

Онлайн-сигналы светофоров доступны в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге — в режиме ведения по маршруту в навигаторе 2ГИС в мобильном приложении на iOS и Android, а также на мультимедийных экранах автомобилей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

«Шаг за шагом»: ​​2ГИС запустил новый режим навигации