В Москве снова резко взлетели цены на бензин

В Москве снова взлетели цены на бензин: одна марка подорожала на 32 копейки
За неделю средняя стоимость топлива на столичных АЗС выросла с 8 до 20 копеек.
Замедление темпов подорожания бензина на московских заправках оказалось недолгим. После двух недель позитивной динамики цены снова резко пошли вверх, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Если в первую неделю апреля средний рост цен на «горючку» замедлился с 20 до 11 копеек, а во вторую — до 8 копеек, то за третью неделю прибавка опять составила 20 копеек.
Сильнее всего за 13-20 апреля подорожал премиальный АИ-100 — сразу на 32 копейки. АИ-92 и АИ-95 стали дороже на 14 и 15 копеек соответственно. Зато дизельное топливо выросло в цене всего на 2 копейки.
Как изменилась стоимость бензина и дизтоплива на московских АЗС с 13 по 20 апреля:
- АИ-92: +14 копеек, с 63,91 до 64,05 рубля.
- АИ-95: +15 копеек, с 70,44 до 70,59 рубля.
- АИ-100: +32 копейки, с 95,58 до 95,90 рубля.
- ДТ: +2 копейки, с 77,16 до 77,18 рубля.
Об изменении цен на топливо по всей стране Росстат расскажет в ближайшую среду, 22 апреля.