В Москве снова резко взлетели цены на бензин

За неделю средняя стоимость топлива на столичных АЗС выросла с 8 до 20 копеек.

Замедление темпов подорожания бензина на московских заправках оказалось недолгим. После двух недель позитивной динамики цены снова резко пошли вверх, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).

Если в первую неделю апреля средний рост цен на «горючку» замедлился с 20 до 11 копеек, а во вторую — до 8 копеек, то за третью неделю прибавка опять составила 20 копеек.

Сильнее всего за 13-20 апреля подорожал премиальный АИ-100 — сразу на 32 копейки. АИ-92 и АИ-95 стали дороже на 14 и 15 копеек соответственно. Зато дизельное топливо выросло в цене всего на 2 копейки.

Как изменилась стоимость бензина и дизтоплива на московских АЗС с 13 по 20 апреля:

АИ-92: +14 копеек, с 63,91 до 64,05 рубля.

АИ-95: +15 копеек, с 70,44 до 70,59 рубля.

АИ-100: +32 копейки, с 95,58 до 95,90 рубля.

ДТ: +2 копейки, с 77,16 до 77,18 рубля.

Об изменении цен на топливо по всей стране Росстат расскажет в ближайшую среду, 22 апреля.

