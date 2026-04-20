Представлен первый электроседан Mercedes-Benz C-класса

Состоялась премьера первого электрического седана Mercedes C-Class.

Компания Mercedes-Benz официально представила свой первый электрический седан C‑класса. Роскошный автомобиль способен затмить своих бензиновых собратьев, и это касается не только технических характеристик, но и особенностей интерьера.

Первый батарейный седан в линейке «цешек» построен на 800-вольтовой архитектуре MB.EA, что обеспечивает быструю зарядку (до 330 кВт) и запас хода около 760 км. Самая мощная версия C400 4Matic оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 482 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды.

В Mercedes-Benz новинку называют самым спортивным автомобилем за всю историю существования C‑класса. И дело не только в выдающихся мощностных и динамических характеристиках. Электроседан получил пневматическую подвеску Airmatic с интеллектуальными амортизаторами и систему подруливания задних колёс, добавляющих машине управляемости и устойчивости.

Внешне седан отличается купеобразным силуэтом, эффектной фальшрадиаторной решёткой с 1050 светодиодами и GT-образной кормой с пологим скосом крыши. Главная «фишка» салона батарейной новинки — 39,1-дюймовый экран Hyperscreen, объединяющий приборную панель, мультимедиа и дисплей для пассажира на переднем сиденье. Другое любопытное и весьма необычное решение в интерьере — панорамная крыша Sky Control, оснащённая 162 встроенными светодиодными «звёздами», имитирующими ночное звёздное небо.

Электрический Mercedes-Benz C‑класса поступит в продажу в первой половине 2027 года. Пока известно лишь, что первой на рынок выйдет полноприводная версия C400 4Matic. Сроки дебюта других модификаций концерн из Штутгарта пока не раскрывает.

