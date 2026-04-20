Ford отзывает 1,4 млн авто из-за пугающей проблемы

Внезапное понижение передачи, особенно на высокой скорости, может привести потере управления и ДТП.

Почти 1,4 млн автомобилей марки Ford подлежат отзыву из-за технической проблемы, которая уже привела к одному несчастному случаю на дороге и травмам двух человек, сообщает портал Motor1.

Под сервисную кампанию попали популярные пикапы F-150 2015–2017 годов выпуска. Их количество составило 1 392 935 штук. Причина — сбой в работе трансмиссии, из-за которого 6-ступенчатая автоматическая коробка передач самопроизвольно переключается с шестой на вторую передачу.

«Неожиданное переключение на вторую передачу может привести к потере управления автомобилем или аварии», — говорится в заявлении Ford.

Компании известно о двух случаях травм и одном ДТП, причиной которых предположительно был как раз сбой в работе КПП.

Впервые об этой проблеме в Ford узнали ещё в октябре 2025 года. Полгода компания занималась её изучением и теперь пришла к выводу, что датчик диапазона трансмиссии (TRS) посылает неправильные сигналы в модуль управления трансмиссией (TCM). В ходе отзывной кампании специалисты сервисных центров обновят программное обеспечение, что должно устранить сбой.

