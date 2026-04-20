АвтоВАЗ показал свою новейшую модель на выставке в Ташкенте

Lada Azimut привезли в Узбекистан.

Будущий флагман АвтоВАЗа — кроссовер Lada Azimut — дебютировал на международной арене. Российский автогигант привёз свою новинку на промышленную выставку «Иннопром. Центральная Азия — 2026» в Ташкенте.

Представленный на стенде первый городской кроссовер Lada в тёмно-сером металлике внешне, не считая цвета, полностью соответствует экземпляру, показанному на ПМЭФ-2025 в июне прошлого года. Машину представили первому заместителю председателя Правительства РФ Денису Мантурову и заместителю премьер-министра Узбекистана по вопросам инвестиций Жамшиду Ходжаеву.

«В выставке принимают участие более 1500 компаний, среди гостей — представители более чем 30 стран. Для АвтоВАЗа это отличная возможность представить современные разработки и укрепить деловые контакты на одной из крупнейших промышленных площадок региона», — сообщили в представительстве тольяттинской компании.

Серийный выпуск Lada Azimut планируется запустить в июле–сентябре текущего года. Конкретных планов по поставкам за границу пока нет, однако, как подчеркнули в АвтоВАЗе в прошлом году, экспортный потенциал новинки очевиден.

