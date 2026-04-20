Российские автомобилисты будут меньше платить за парковки

Резких повышений цен на парковку больше не будет, если утвердят новые правила тарификации.

Депутаты Госдумы РФ предложили навести порядок с тарифами на платных парковках в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах страны. Законопроект с мерами по регулированию ценообразования внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента, узнал «Рамблер/авто».

По действующему законодательству владельцы платных парковок вправе многократно повышать стоимость стоянки в течение года. Как отмечают депутаты, это приводит к значительному росту расходов автомобилистов. Ежедневные затраты на парковку в течение рабочего дня достигают 2 880 рублей, а месячные расходы становятся сравнимы с минимальным размером оплаты труда.

«В качестве примера можно привести изменение стоимости платной парковки в центральных районах Санкт-Петербурга. В октябре 2025 года размер платы за пользование парковками одномоментно увеличился с 100 рублей до 360 рублей в час, что свидетельствует о более чем трёхкратном росте стоимости.

Эта динамика существенно превышает темпы инфляции за аналогичный период и свидетельствует о несоразмерном увеличении финансовой нагрузки на пользователей платных парковок», — сказано в пояснительной записке.

Депутаты предлагают ввести запрет на повышение стоимости чаще одного раза в год на парковках, расположенных на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения. При этом увеличение платы не должно превышать инфляцию за прошлый год.

Документ пока только внесён в Госдуму РФ. Решение о том, давать этому законопроекту дальнейший ход или нет, будет принято на предварительном рассмотрении.

Платные парковки Москвы: как пользоваться городским автомобильным паркингом, сколько стоит поставить машину