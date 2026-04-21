В России отзывают 14 тысяч автомобилей крупной китайской марки

Дилерам предстоит устранить ряд недочётов.

Крупнейший китайский производитель грузовых автомобилей FAW анонсировал массовую отзывную кампанию в России. Визиту в дилерский сервис подлежат 14 099 седельных тягачей FAW CA 4180, говорится в заявлении Росстандарта.

Причиной столь массовой отзывной кампании стали нарушения технического регламента, которые были обнаружены в ходе проверок надзорными органами. Претензии возникли по ряду параметров, таких как уровень шума, работа тормозной системы и загрязнение воздуха выхлопными газами.Есть вопросы и к элементам водительского интерфейса, таким как подрулевые переключатели, а также контрольные сигналы и индикаторы на приборной панели.

В ходе сервисной акции на всех транспортных средствах будет проведена диагностика состояния тормозных камер и выхлопной системы. При необходимости будет выполнена замена компонентов. Кроме того, замене в салоне подлежат многофункциональный подрулевой переключатель (управление светом ближний/дальний) и блок управления кондиционером.

Отзыву подлежат 7521 тягачей FAW CA 4180, проданных с июня 2023 года по июль 2025 года. Ещё 6579 машин остаются в автосалонах и, следовательно, ещё не поставлены на учёт в ГИБДД.

