В рейтинге популярных б/у автомобилей в России сменился лидер

Обладатель первой строчки в списке самых продаваемых авто с пробегом поменялся впервые с начала 2026 года.

Корейские седаны и хэтчбеки Kia Rio утратили лидерство на российской вторичке после высокого спроса в январе и феврале. На первую строчку вернулся абсолютный бестселлер рынка, следует из данных «Автостата».

Новым лидером сегмента стала «семёрка» ВАЗ-2107, которая была вне конкуренции в 2024 и 2025 годах, — 9368 единиц. Kia Rio опустилась на второе место с результатом 8735 штук. Третью позицию занял ещё один «кореец» Hyundai Solaris с объёмом продаж 8648 авто.

Топ-10 самых продаваемых б/у автомобилей в России в марте 2026 года:

Lada 2107 — 9368 (+13,6% относительно февраля 2026-го); Kia Rio — 8735 (+2,9%); Hyundai Solaris — 8648 (+4%); Lada 4×4 — 8594 (+16,6%); Toyota Corolla — 8308 (+10,5%); Ford Focus — 8201 (+16,3%); Lada 2114 — 8139 (+14,2%); Lada 2170 — 7631 (+15,9%); Toyota Camry — 6910 (+18,7%); Lada 2190 — 6738 (+15,1%).

В марочном рейтинге лидирует Lada с объемом продаж 111 874 авто (+16,3%), второе место у Toyota (50 296 авто, +15,0%), третье — у Kia (25 323 ед., +9,1%). Далее следуют Hyundai (25 094 авто, +10,2%) и Volkswagen (21 369 авто, +14,5%).

Всего в марте было продано 475 021 подержанных автомобилей. Это на 15,3% больше, чем в феврале и на 6% выше показателя марта прошлого года.

