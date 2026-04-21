В Россию привезут Changan Uni-V с новым мощным мотором: подробности

Китайский лифтбек стал мощнее и быстрее.

© Максим Вершинин

Популярный в России седан Changan Uni-V обзаведётся рестайлинговой версией. Причём автомобиль изменится не только внешне, но и технически, сообщает корреспондент «Рамблер/авто» с презентации в Китае.

Впервые в российских автосалонах Changan Uni-V появился ещё в феврале 2023 года. Однако до сих пор лифтбек был доступен с безальтернативной рядной 1,5-литровой «турбочетвёркой» на 181 л.с. (300 Н⋅м) в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

С выходом обновлённой версии у покупателей Uni-V появится выбор, поскольку техническую комплектацию дополнит ещё и турбодвигатель рабочим объёмом 2,0 литра. Этот мотор выдаёт 235 л.с. и 398 Н·м крутящего момента. Привод по-прежнему только передний, но зато КПП — классический 8-ступенчатый «автомат».

За счёт более мощного и тяговитого двигателя Changan Uni-V стал заметно быстрее. Разгон с места до «сотни» сократился на 0,7 секунды — с 7,5 до 6,8 секунды. Максимальная скорость увеличилась с 205 до 215 км/ч. Логично, что подрос и расход топлива — 8 литров на 100 км в смешанном режиме против 6,7 литра у «полторашки».

В остальном новый Changan Uni-V не отличается от актуальной версии. Габариты практически такие же — длина 4770 мм (+60 мм), ширина — 1838 мм, высота — 1430 мм, колёсная база составляет привычные 2750 мм, а дорожный просвет — 152 мм. Колёсные диски — 18 дюймов. Объём топливного бака тоже не поменялся — 51 литр.

Старт продаж обновлённого Changan Uni-V в России состоится до конца первого полугодия 2026 года. Стоимость и комплектации новинки будут анонсированы отдельно.

Российский авторынок завалили новинками: главные премьеры этой весны