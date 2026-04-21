«Стена-магнит» ждёт: 25-26 апреля в Рязани стартует новый сезон RDS Open

Новые автомобили, обновлённый формат заездов и, как всегда, зрелищный и динамичный дрифт — всё это зрители увидят на стартовом этапе сезона RDS Open-2026.

В ближайшие выходные, 25 и 26 апреля, в Рязани стартует новый сезон Открытого чемпионата РДС по дрифту (RDS Open). Это второе по статусу первенство страны по дрифту и последняя ступень на пути к участию в главном чемпионате — Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP).

Дебютный этап RDS Open-2026 пройдёт на территории автоспортивного комплекса «Атрон». Рязанская трасса пользуется большой популярностью среди гонщиков, а легендарная «стена-магнит» ежегодно проверяет на прочность и мастерство в управляемом заносе даже самых опытных участников.

В субботу пройдут квалификация и серия парных тренировок, а в воскресенье состоятся уже полноценные парные заезды. Причём в новом сезоне второй соревновательный день будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений. После первой серии хитов победители заездов встретятся с победителями, а проигравшие — с проигравшими. Это позволит пилотам, потерпевшим поражение в хитах основной сетки, продолжить борьбу за призовое место, а зрителям — увидеть вдвое больше зрелищных парных заездов.

В этом году участники RDS Open будут соревноваться как на классических для серии автомобилях BMW E36, E46 и E92, Nissan Silvia S14 и S15, так и на новых для чемпионата моделях — Nissan 200SX, Toyota Supra и Mazda RX8. Немаловажный момент: в межсезонье класс NXT был упразднён, и теперь все участники будут бороться за чемпионство в единой зачётной группе.

В прошлом сезоне в Рязани прошёл второй этап Открытого чемпионата РДС. Тогда победу в зачётах NXT и PRO одержали московские гонщики Тимофей Добровольский и Фёдор Воробьёв. Кому покорится «Атрон» в этом году, станет известно уже в ближайший уик-энд.

Открытый чемпионат РДС по дрифту проводится без возрастных ограничений. Дети до 7 лет могут посетить соревнования бесплатно, для детей 7-11 лет предусмотрен специальный тариф, но важно помнить — юные зрители допускаются на территорию только в сопровождении взрослого с билетом. Для онлайн-болельщиков доступна бесплатная трансляция на платформе RDS TV.

