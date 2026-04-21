Анонсирована премьера Omoda C4. Этот автомобиль ждут в России

«Младший» кроссовер Omoda покажут на XIX международном автосалоне в Пекине, который пройдёт с 24 апреля по 3 мая.

Новейший кроссовер Omoda C4 дебютирует на публике уже в ближайшие дни и до конца апреля встанет на конвейер. Об этом рассказали в пресс-службе суббренда Chery.

Закрытая презентация компактного паркетника прошла ещё осенью 2025 года, но технические характеристики, комплектации, стоимость и даже сведения по габаритам до сих пор держатся в секрете. Полноценная премьера состоится на международном автосалоне в Пекине, который откроется 24 апреля.

Буквально следом за публичным дебютом «четвёрки» последует запуск серийного выпуска и старт продаж.

«Omoda 4 в конце апреля впервые сойдёт с конвейера и поступит в продажу в некоторых странах», — сообщили в представительстве марки.

Окажется ли Россия в числе стран, где Omoda C4 поступит в продажу сразу после выхода на глобальный рынок, не уточняется. Но новинка точно появится в нашей стране. Ещё на презентации в прошлом году было подтверждено, что на российский рынок кроссовер выйдет во второй половине 2026 года.

C4 станет пятой моделью в российской линейке Omoda после кроссоверов C5, C7 и седана S5 и его спортивной версии S5 GT.

