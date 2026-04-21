Стало известно, сколько всего в России электромобилей и гибридов

На российских дорогах подсчитали все гибриды и электромобили.

© Максим Богодвид/РИА Новости

Количество электрических автомобилей на российских дорогах выросло в 10 раз за последние четыре года и в 2026 году превысило отметку в 200 тысяч единиц. Об этом сообщил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.

Если ещё в начале 2022 года на учете в ГИБДД состояло всего 20 тысяч машин на электричестве, то к апрелю 2026 года их численность достигла почти 208 тысяч штук. Основной прирост пришелся на последние полтора года: по сравнению с концом 2024 года парк гибридных и электрических автомобилей в России увеличился на впечатляющие 241%.

Как рос российский автопарк «электричек» и гибридов с 2022 года:

2022 год: 20 тыс. шт (электромобили — 16,5 тыс. шт, гибриды — 3,5 тыс. шт)

2023 год: 25,6 тыс. шт (+28%; электромобили — 21,4 тыс. шт, гибриды — 4,2 тыс. шт)

2024 год : 56,3 тыс. шт (+120%; электромобили — 39,1 тыс. шт, гибриды — 17,2 тыс. шт)

2025 год: 117,5 тыс. шт (+164%; электромобили — 59,6 тыс. шт, гибриды — 57,9 тыс. шт)

2026 год: 208 тыс. шт (+77%; электромобили — 82,3 тыс. шт, гибриды — 126,2 тыс. шт).

Средний возраст электромобилей на российских дорогах составляет около пяти лет, гибридов — чуть больше двух лет. Среди электромобилей наибольшую долю парка занимает японский хэтчбек Nissan Leaf (около 23%). В сегменте гибридов лидируют китайские марки Lixiang и Voyah.

Электромобили и гибриды: основные виды, их плюсы и минусы