Exeed покажет четыре новинки на закрытой презентации в Пекине

Среди новых моделей Exeed — первый универсал-купе марки и флагманский кросс-купе.

Китайский премиальный бренд Exeed перед стартом XIX Международного автосалона в Пекине проведёт закрытую презентацию, на которой покажет сразу четыре новинки. Об этом сообщила российская пресс-служба марки.

На мероприятии будут одновременно представлены:

Флагманское кросс-купе Exeed RX FL;

Первый универсал-купе марки Exeed Exlantix ES GT;

Полноразмерный 6-местный Exeed Exlantix EX8;

Высокотехнологичный внедорожник Exeed Exlantix EX6.

Все новинки Exeed оснащены силовыми установками на новых источниках энергии и, как говорится в пресс-релизе бренда, выполнены в соответствии с новой дизайнерской концепцией. Подробностей по этой концепции нет, но судя по всему, её официальная премьера состоится как раз на закрытом показе.

«Мероприятие объединит более 100 ключевых партнёров из Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, которые первыми познакомятся с дизайном и технологическими особенностями новых моделей», — рассказали в Exeed.

Дебют четырёх новых моделей суббренда Exeed на рынке будет проходить поэтапно — в течение двух ближайших лет.

