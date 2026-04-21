Hongqi готовит громкую премьеру. Этот автомобиль могут привезти в Россию

Презентация новой машины состоится уже на этой неделе.

В пятницу, 24 апреля, на Пекинском международном автосалоне-2026 состоится одна из главных премьер года в мировой автоиндустрии. Китайский премиальный бренд Hongqi покажет свой первый рамный внедорожник, концепт которого 12 месяцев назад вызвал фурор на выставке в Шанхае. Есть шанс, что эта новинка доберётся до российского рынка.

Таких автомобилей в линейке Hongqi ещё не было. Габариты «рамника» составляют 5120 мм в длину, 2050 мм — в ширину и 1960 мм — в высоту при колёсной базе 2900 мм. А квадратные формы кузова, массивные расширители колёсных арок, большие вездеходные шины, выразительная «двухэтажная» задняя оптика и бампера сложной рельефной формы добавляют брутальности внешнему виду машины.

Не менее впечатляют и технические характеристики внедорожника. Пока безымянный автомобиль оборудован четырьмя электромоторами (по одному на каждое колесо), суммарно выдающими 831 л. с. и 1200 Нˑм крутящего момента. Есть в силовой установке и 2,0-литровый турбодвигатель, который работает исключительно как генератор для подзарядки батареи. Запас хода на одном баке/батарее достигает 1350 км, на электротяге внедорожник проезжает 280 км.

Название этой брутальной и мощной машины будет раскрыто как раз на презентации в Пекине.

«Учитывая активную международную экспансию Hongqi и высокий спрос на мощные внедорожники в нашей стране, появление нового SUV-флагмана на российском рынке остаётся вероятным. О будущих премьерах для российского рынка будет объявлено дополнительно», — оценила пресс-служба Hongqi Russia перспективы дебюта внедорожника на российском рынке.

На сегодняшний день Hongqi официально представлена в России модельным рядом из восьми автомобилей. Среди них — седаны бизнес- и представительского класса H5 и H9, спортивный лифтбек H6, кроссоверы HS7, HS5, HS3, а также минивэн HQ9 и флагманский электрокроссовер E-HS9.

