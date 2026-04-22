Toyota снова оказалась в лидерах на вторичном рынке, впереди только Lada

Эксперты СберАвто назвали самые продаваемые автомобили в начале 2026 года.

Автомобили Toyota с пробегом попали в список самых востребованных в России, а вот Hyundai, наоборот, вылетела из топ-3 популярных «бэушек». Об этом рассказали аналитики экосистемы Сбера для автолюбителей при подведении итогов онлайн-продаж легковых машин в январе-марте 2026 года.

Автомобили с пробегом

Самыми востребованными марками по итогам трёх первых месяцев текущего года стали стали Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Volkswagen, Nissan, Honda, Ford, BMW и Mazda.

Toyota с пробегом набирают всё большую популярность у отечественных автолюбителей. Если в 2024 году бренд даже не входил в тройку лидеров в сегменте авто с пробегом для покупки онлайн, то по итогам 2025-го поднялся на третье место, а в первом квартале 2026-го вышел на вторую строчку. Марка является абсолютным лидером по продажам в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах.

Наибольшую долю по востребованности в общем топе по итогам первого квартала заняли автомобили японских брендов (30%). Далее следуют немецкие марки (18%), корейские (16%), российские (11%) и американские (8%). Среди моделей с пробегом чаще всего приобретали:

Новые автомобили

В сегменте новых авто больше половины машин, приобретаемых через СберАвто, — отечественных брендов. Китайские марки в совокупности заняли 36% всех продаж в первом квартале. В топ-5 марок вошли Lada, Tenet, Geely, Haval и Jetour. Среди наиболее популярных моделей:

Lada Granta — 1 130 000 рублей (здесь и далее — медианный чек на покупку автомобиля в СберАвто в первом квартале 2026-го) Lada Niva — 1 205 000 рублей Lada Iskra — 1 600 000 рублей Tenet T4 — 2 150 000 рублей Lada Vesta — 1 830 000 рублей Geely Monjaro — 4 150 000 рублей Lada Largus — 1 752 000 рублей Tenet T7 — 2 550 000 рублей Haval Jolion — 2 777 000 рублей Jetour Dashing — 2 240 000 рублей

Помимо Москвы, где традиционно фиксируется больше всего продаж новых авто, в число регионов с наибольшим количеством онлайн-сделок через СберАвто вошли Самарская область, Пермский и Краснодарский края, Нижегородская область и Санкт-Петербург.

Эксперты СберАвто отмечают, что в первом квартале отмечался особенный интерес на консультации по моделям Solaris HC и Jetour Dashing — из-за высокого спроса их трудно было найти в наличии в автосалонах, поэтому клиентам было проще оформить покупку онлайн и забрать уже забронированное и подготовленное к продаже авто в удобном дилерском центре.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто.

