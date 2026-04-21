Компанию в Европе оштрафовали на $5,5 млн за поставку автомобилей в Россию

Два уроженца Беларуси поставляли из Польши в Россию люксовые автомобили.

© frantic00/iStock.com

«Серые» поставки автомобилей в Россию обошлись в солидную сумму компании из страны Европейского союза (ЕС). Владельцы фирмы получили штраф в размере $5,5 млн, что по текущему курсу составляет 413 млн рублей.

Польская компания, учреждённая двумя уроженцами Беларуси, в 2022 и 2023 годах занималась закупкой люксовых авто в странах Западной Европы и в обход санкций ЕС поставляла их в Россию.

«В транспортных документах указывались другие страны назначения, хотя на самом деле автомобили отправлялись в Россию. Таким образом, было перевезено более 100 автомобилей. Маршрут перевозки проходил через Польшу, Литву, Беларусь, а затем в Россию», — сказано в сообщении на сайте польского налогового управления.

Отмечается, что в результате компания поставила на российский рынок свыше 100 автомобилей общей стоимостью около 1 млрд рублей.

