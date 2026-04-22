Какие автомобили чаще всего страхуют по КАСКО: топ-5 марок

Российская Lada занимает только второе место в этом списке.

Спрос на полисы добровольного страхования автомобиля (КАСКО) в России продолжает расти. В первом квартале 2026 года автовладельцы оформили более 17 тысяч таких полисов — на 16% больше, чем за январь—март прошлого года. Это следует из данных СберСтрахования, с которыми ознакомился «Рамблер/Авто».

Самой страхуемой маркой в январе—марте стал китайский Haval — на бренд пришлось 13% от всех полисов КАСКО для легковых автомобилей, оформленных за первые три месяца этого года.

Второе место по количеству заключённых договоров занимает российская Lada (12%), следом идут Geely и Chery (по 10%), а также Kia (8%). В прошлом году топ-5 состоял из этих же марок, однако порядок мест был иным. Первой шла Lada, за ней — Haval, Geely, Kia и Chery.

Бренды из Китая продолжают составлять основную долю в портфеле КАСКО компании. По итогам первого квартала на них пришёлся 41% от всех оформленных полисов — на 3 процентных пункта больше, чем в прошлом году. Больше всего среди автомобилей из Поднебесной страховали Haval (24%), Geely (19%), Chery (18%), Changan (9%) и Exeed (6%).

Чаще остальных полисы на свои автомобили оформляли водители из Москвы (26% от всех договоров КАСКО, заключённых в январе—марте 2026 года), Санкт-Петербурга (13%) и Московской области (11%).

В первом квартале СберСтрахование выплатила по КАСКО более 317 млн рублей. Средняя выплата за этот период составила 202 тысячи рублей, что в 3,8 раза выше средней стоимости полиса.

Сколько стоит страховой полис каско — стоимость комплексного страхования новых и подержанных машин