Госдума выступила против новых штрафов водителей за превышение скорости

В России хотели вернуть альтернативную фиксацию нарушения скоростного режима.

Российские автомобилисты, особенно в отдельных регионах страны, могут вздохнуть с облегчением. Законопроект о штрафах за превышение средней скорости не получил поддержку в Госдуме, передаёт «Коммерсантъ».

Предлагалось в экспериментальном режиме вернуть фиксацию средней скорости между двумя дорожными камерами, которая действовала на российских дорогах с 2013 по 2021 годы. Эта система автоматически рассчитывала среднюю скорость автомобиля — по расстоянию и времени проезда участка дороги. И если, например, этот показатель оказывался выше установленного правилами лимита в 90 км/ч, автомобилист получал штраф.

Рассмотрев инициативу о соответствующих поправках в КоАП, Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству напомнил, что в действующей редакции правил дорожного движения (ПДД) нет даже такого термина, как «средняя скорость».

«КоАП не может устанавливать ответственность за нарушение правил, которых не существует», — говорится в заключении.

Отметим, что в МВД России ещё в прошлом году подчеркнули: планов по возвращению практики штрафов за превышение средней скорости нет.

Наказание за превышение средней скорости было отменено несколько лет назад после решения Верховного суда, признавшего подобные штрафы незаконными. Аргумент тогда выглядел следующим образом: нет чёткого места и времени нарушения. С тех пор некоторые регионы — Подмосковье, Татарстан, Коми, Астраханская и Вологодская области — неоднократно выступали за возобновление подобной практики, но правовых оснований для этого на сегодняшний день нет.

Новые штрафы с камер ГИБДД: водителям грозят наказания за отсутствие ОСАГО, повышенный шум и грязный выхлоп