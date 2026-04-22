Каждый второй автомобилист готов попробовать подписку на авто

54% водителей рассматривают подписку как альтернативу покупке автомобиля.

Ситидрайв совместно с аналитическим агентством A2:Research провели исследование, посвящённое отношению российских автомобилистов к подписке на автомобиль и возможности его последующего выкупа. Об этом говорится в сообщении прессс-службы компании, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

Как показали результаты, о подписке на авто основном хорошо осведомлена молодёжь в возрасте от 18 до 35 лет. Люди старшего возраста хуже знакомы с этим форматом и предпочитают традиционное владение автомобилем. Тем не менее, интерес к подписке растёт: более половины опрошенных (54%) готовы воспользоваться подобным сервисом в будущем.

В числе главных преимуществ подписки автомобилисты отмечают отсутствие забот по ремонту и обслуживанию — этот фактор выделяют 52% опрошенных, в основном представители старшего поколения (от 45 лет). Для молодых пользователей (25–34 года) важна гибкость выбора и возможность протестировать разные модели, а для некоторых — экономия средств. Среди недостатков чаще всего называют ограниченный выбор автомобилей, высокие цены и отсутствие права собственности.

По срокам аренды лидируют месячные и квартальные варианты: 37% женщин брали авто на месяц, а 29% мужчин — на квартал. При этом 12% пользователей оформляли подписку сразу на год.

Что касается выкупа авто через подписку, то 34% респондентов готовы рассмотреть такую возможность в будущем. Наибольший интерес проявляют люди в возрасте 35–44 лет: для них решающим фактором могут стать личные финансовые обстоятельства.

Многие сервисы, в том числе и Ситидрайв, уже предусматривают возможность выкупа автомобиля после окончания подписки. Такой подход позволяет сначала оценить машину в реальных условиях эксплуатации, а затем, при желании, оформить её приобретение. Это даёт пользователю дополнительное время на принятие решения и упрощает процесс покупки.

В опросе приняли участие 1217 респондентов из разных городов России.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

