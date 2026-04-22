Раскрыта стоимость первого автомобиля российской марки Jeland

Опубликован прайс-лист на кроссовер Jeland J6.

Первый автомобиль новой российской марки Jeland получит три комплектации и будет стоить от 2,2 млн рублей. Об этом «Рамблер/авто» узнал, изучив прайс-лист, опубликованный на официальном сайте бренда.

Под названием Jeland J6 скрывается перелицованный китайский среднеразмерный кроссовер Jaecoo J6. И если оригинал поставляют из Китая, то его лицензионную копию будут собирать на заводе «АГР» в Санкт-Петербурге.

Jeland J6, как и его прототип, будет доступен в трёх комплектациях — «Актив», «Комфорт» и «Престиж». Технических отличий нет: во всех версиях кроссовер оснащается 147-сильной «турбочетвёркой» 1,5, работающей в тандеме с 6-ступенчатым «роботом» и передним приводом. Расход бензина в смешанном режиме — 7,5 литра на 100 км.

В штатный вариант оснащения включены светодиодная оптика, 17-дюймовые колёсные диски, 9-дюймовый сенсорный экран медиасистемы с поддержкой беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto, два динамика аудиосистемы, цифровая приборная панель на 8 дюймов, кондиционер и полный зимний пакет. Продвинутые комплектации дополнены такими решениями, как двухзонный климат-контроль, обогрев сидений второго ряда, 18-дюймовые диски, 13,2-дюймовый экран «мультимедийки», аудиосистема с шестью динамиками (восемь — в топовом варианте). Кроме того, в самом дорогом варианте имеются панорамная крыша и система кругового обзора 540°.

Стоимость Jeland J6 в базовой комплектации составляет 2 290 000 рублей, в средней — 2 499 000 рублей, а в топовой — 2 649 000 рублей. Интересно, что цены точь-в-точь соответствуют Jaecoo J6.

Старт продаж первого автомобиля новой отечественной марки состоится до конца второго квартала, то есть в ближайшие 2,5 месяца.

